В Москве запылало военное училище 4 6.10.2024, 10:32

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Не исключена атака беспилотника.

В Москве, в районе Кузьминки, ранним утром 6 октября вспыхнул пожар в Московском высшем общевойсковом командном училище, сообщает российское издание Sota со ссылкой на очевидцев.

Есть информация, что причиной пожара могла послужить атака дрона — местные жители рассказывают о взрыве и звуках, напоминающих стрельбу.

В опубликованном видеоролике видны клубы дыма, которые поднимаются над местом, где заметно сильное пламя.

«Рядом (с училищем — ред.) располагаются стрельбище и автомобильная заправка», — говорится в сообщении.

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