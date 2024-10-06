В Москве запылало военное училище

В Москве запылало военное училище4
- 6.10.2024, 10:32
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Не исключена атака беспилотника.
В Москве, в районе Кузьминки, ранним утром 6 октября вспыхнул пожар в Московском высшем общевойсковом командном училище, сообщает российское издание Sota со ссылкой на очевидцев.
Есть информация, что причиной пожара могла послужить атака дрона — местные жители рассказывают о взрыве и звуках, напоминающих стрельбу.
В опубликованном видеоролике видны клубы дыма, которые поднимаются над местом, где заметно сильное пламя.
«Рядом (с училищем — ред.) располагаются стрельбище и автомобильная заправка», — говорится в сообщении.