У Израиля появился шанс Орест Сохар

6.10.2024, 10:53

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Орест Сохар

Сценариев ответа, по большому счету, есть два.

За последние полвека у Израиля не было лучшего шанса в корне изменить ситуацию в регионе, и украинцы, как никогда заинтересованы в этом.

Израильско-иранская война может создать прецедент первого военного конфликта в рамках НАТО. Вероятность противостояния США и Турции пока низкая, но Эрдоган очень старается.

У Израиля нет другого выбора, кроме как ударить в ответ на обстрелы Ираном собственной территории. Вопрос только, насколько дерзкой будет реакция Израиля. Сценариев ответа, по большому счету, есть два.

Лайтовый: Иерусалим рассматривает возможность нападения на иранские объекты в Йемене или Сирии. Буквально недавно Bild сообщил, что ЦАХАЛ атаковал российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии, уничтожив крупную партию оружия для «Хезболла».

Хардовый: Израиль наносит удар по нефтяным рудникам и другим стратегическим – неядерным – объектам в Иране. Этот прогноз абсолютно вписывается в слова израильского правительства «ответ будет более ощутимым, раньше», уничтожение военного потенциала аятолл и обескровливание их экономики должно исключить Иран оси зла: тогда ему будет не до сотрудничества с Путиным.

Если Израиль пойдет дальше, и уничтожит Хаменеи, религиозного лидера Ирана, автора радикальной исламистской политики в стране, то это может открыть путь к переговорам со светским президентом Пезешкианом, который сейчас находится на вторых ролях и фактически является декоративной фигурой. Поддержки будут лишены хуситы в Йемене и «Хезболла». Центр радикального исламизма, который стремится истребить Израиль и угрожает США и ЕС, потеряет силу.

Для США эта вендетта – дело чести, и берет свое начало с Исламской революции 1978 года. Все американские президенты пытались уничтожить угрозу. Но ни одному не удалось. Байден и Камала Харрис уже дали понять, что продолжат воинственную политику.

В нынешних реалиях ослабление Ирана – это возможность решить одну из проблем и наконец обратить внимание на другие: РФ, КНДР, лишив Китай его надежных приспешников, и поддержав союзников США: Украину, Тайвань, Южную Корею и Японию.

Это страшный момент для Ирана: аятолла Хаменеи уже давно придерживается стратегии «ни мира, ни войны» – Иран поддерживает региональные военизированные формирования, выступающие против интересов Запада и еврейского государства, но избегает ввязываться в войну напрямую.

Иран не готов к тотальной войне – его экономически ослабленное общество не разделяет враждебности своих лидеров к Израилю, а военный потенциал не идет ни в какое сравнение со сложным арсеналом Израиля. У Ирана нет собственных значительных средств ПВО, ВВС, а Россия не спешит их поставлять.

Хаменеи и его генералам придется решать – либо ничего не делать и потерять еще больше авторитета, либо рискнуть потенциально катастрофической войной, в которую могут втянуться даже США, нанеся ответный удар.

С точки зрения Израиля единственным фактором неопределенности является президент Турции Эрдоган, который брызжет ядом на Нетаньяху: «Ни один человек, имеющий хоть каплю совести, не может молчать перед такой чередой убийств. Так же как Гитлер был остановлен… Нетаньяху будет остановлен таким же образом». Трудно представить, что в эту войну вступит Турция, но если это случится, то даже самый опытный геополитик не сможет просчитать последствия: ведь на поле боя друг против друга окажутся две страны НАТО – США и Турция.

Сценарий, в котором Израиль побеждает при существенной поддержке Вашингтона – выглядит обнадеживающе. Иерусалим продолжает свою «военную операцию», он в выигрышном положении, потому что имеет поддержку супердержавы США. Но сейчас непредсказуемые времена, когда прогнозы относительно III мировой войны уже не воспринимаются с ужасом 50-х. Мир достигает точки кипения, когда все страны так или иначе заняли свою сторону и готовятся к маленькой драке сегодня, чтобы избежать большой завтра.

Орест Сохар, «Телеграм»

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