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В Беларуси хотят поднять налоги для еще одной категории населения

  • 6.10.2024, 11:36
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В Беларуси хотят поднять налоги для еще одной категории населения

Их уже заставили платить пенсионные взносы.

В 2025 году в Беларуси намерены поднять налоги для владельцев агроусадеб и ремесленников. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

Владельцы агроусадеб сейчас платят налог в 40 рублей в месяц, а ремесленники — 6,5 рублей. Власти хотят в 2025 году поднять эти сборы до 7 и 42 рублей в месяц соответственно.

Напомним, в начале сентября этого года правительство утвердило список видов деятельности для ремесленников. В него включили изготовление национальных музыкальных инструментов, изделий ручного ткачества, пряжи, кузнечное и кожевенное дело. В списке также изготовление бочек (бондарство), художественная обработка и роспись изделий из различных материалов. Кроме того, разрешены для ремесленников изготовление и ремонт печных изразцов, декоративных изразцов и панно-вставок, изразцовых карнизов из природной глины, а также повозок, саней и детских санок, изделий, выполненных в лоскутной технике. Среди разрешенных есть изготовление и ремонт кухонного инвентаря, игрушек, интерьерных кукол, декоративных панно, шкатулок, портсигаров, табакерок, пепельниц, копилок, подсвечников и другой продукции.

Также с 1 октября в Беларуси появилось изменение по пенсионным взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН). Теперь его уплачивать обязаны ремесленники, владельцы агроусадеб, а также самозанятые на едином налоге. Позже правительство ввело еще одно новшество для этих категорий населения — прописали, как они должны становиться на учет в фонд и сниматься с него.

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