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Началась битва жабы и гадюки

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 6.10.2024, 12:05
  • 1,184
Началась битва жабы и гадюки

Пропасть раскола в российской пропаганде растет.

Пропасть между картинкой официозной пропаганды и Z-блогеров продолжает расти. Даже, когда речь о «победах», вроде захвата Угледара.

Сюжеты по телеку и в пабликах прокремлевских zетников и военкоров, такие, как будто «вторая армия мира» на третий год невойны взяла Киев, Берлин или Париж, а не руины шахтерского городка, где ранее проживало 17 тысяч.

Но вот «рассерженные патриоты» не особо счастливы. Соратник Гиркина-Стрелкова Виктор Алкснис открыто говорит о неоправданно больших потерях, очередной «Пирровой победе».

Идейные имперцы и прочие турбопатриоты все активнее критикуют власть. Несмотря на перспективы «присесть» за «дискредитацию», как Гиркин, получить травлю от СВОих (как застрелившийся Андрей «Мурз» Морозов, рассказавший о потерях при взятии Авдеевки) или быть задержанным за «старые грехи», как автор Z-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко (тут Z-сообщество тоже разделилось, начав «битву жабы и гадюки»).

Впрочем, никто из них не призывает прекратить эту безумную, бесперспективную и кровавую авантюру.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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