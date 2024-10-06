Израиль передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках 6.10.2024, 12:20

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За внедрение отвечает Киев.

Украина уже получила от Израиля систему раннего оповещения о воздушных атаках. За ее внедрение отвечает украинская сторона.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью «Зеркалу недели».

Он подтвердил, что Израиль выполнил все свои обязательства и передал «все, что должен был передать». По словам Бродского, этот процесс длился «в течение многих месяцев».

Бродский отметил, что с вопросами, связанными с функционированием системы раннего оповещения о воздушных атаках, следует обращаться к украинским организациям, ответственным за ее внедрение.

В феврале 2024 года представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил о передаче Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников.

«Мы вынуждены стать экспертами в этой сфере, и мы готовы поделиться нашей экспертизой с нашими украинскими друзьями, которые нуждаются в помощи», — говорил тогда он.

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