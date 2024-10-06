закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 14:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках

  • 6.10.2024, 12:20
  • 2,804
Израиль передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках

За внедрение отвечает Киев.

Украина уже получила от Израиля систему раннего оповещения о воздушных атаках. За ее внедрение отвечает украинская сторона.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью «Зеркалу недели».

Он подтвердил, что Израиль выполнил все свои обязательства и передал «все, что должен был передать». По словам Бродского, этот процесс длился «в течение многих месяцев».

Бродский отметил, что с вопросами, связанными с функционированием системы раннего оповещения о воздушных атаках, следует обращаться к украинским организациям, ответственным за ее внедрение.

В феврале 2024 года представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил о передаче Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников.

«Мы вынуждены стать экспертами в этой сфере, и мы готовы поделиться нашей экспертизой с нашими украинскими друзьями, которые нуждаются в помощи», — говорил тогда он.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский