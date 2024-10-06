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А1 объяснил проблемы с интернетом в Минске

  • 6.10.2024, 12:56
  • 1,832
А1 объяснил проблемы с интернетом в Минске

Причиной стал пожар.

Вчера жители микрорайона Малиновка в Минске остались без стационарного интернета. Проблема в первую очередь затронула пользователей сети от А1. Связь пропала рано утром в субботу и не восстановилась к вечеру. Сегодня Onliner получил комментарий по этому поводу.

В воскресенье, 6 октября, в А1 заверили, что утром почти во всех домах микрорайона доступ к интернету был восстановлен, сообщает Onliner.

«Причиной стало возгорание в подвальном помещении одного из домов, где огонь повредил оптические кабели различных операторов связи», — рассказали в компании.

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