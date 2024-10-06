Авто белорусов массово «режут» на техосмотре 9 6.10.2024, 13:12

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Чаще всего разрешения не выдают из-за неисправности тормозов.

В «Белтехосмотре» рассказали, какая ситуация с прохождением водителями техосмотра транспорта. Так, в сентябре нынешнего года эта организация выдала на 19% меньше разрешений на допуск к участию в дорожном движении, чем за аналогичный период 2023-го.

За сентябрь организация выдала 116 197 разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении. Это на 19% меньше данного показателя за аналогичный период 2023 года (тогда было 143 375 разрешений).

«В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 94 420 разрешений (81,3% от общего количества), — уточняет «Белтехосмотр». — Общее количество разрешений, выданных за девять месяцев 2024 года, составило 1 149 457 единиц. Это на 4,7% меньше аналогичного показателя прошлого года (1 205 621 единиц)».

За 9 месяцев этого года диагностические станции «Белтехосмотра» провели 1 284 567 проверок техсостояния транспорта. Чаще всего находили проблемы в работе тормозной системе транспорта (41,5% от всех неисправностей), световыхх приборов (23,6%). Проблемы с двигателем были в 6,6% случаев, с рулевым управлением — в 5,7%.

Тем временем «Белтехосмотр» до конца октября предлагает людям пенсионного возраста скидку в 20% на техосмотр.

Какие штрафы грозят белорусам за отсутствие техосмотра?

За непройденный техосмотр предусмотрена административная ответственность, для физлица она прописана в ч. 4 ст. 18.11 КоАП и предусматривает штраф до трех базовых величин (сегодня это 120 рублей).

Если нарушение зафиксирует автоматическая камера на трассе, то водителю придет «письмо счастья» из ГАИ на полбазовой (20 рублей).

В случае повторного нарушения в течение одного года размер максимального штрафа увеличится: при остановке транспорта ГАИ штраф будет до пяти базовых величин (200 рублей), при фиксации камерой — до двух базовых величин (80 рублей).

Для ИП и юридических лиц максимальный штраф за отсутствие техосмотра составляет 10 базовых величин (400 рублей), при фиксации камерой — пять базовых (200 рублей).

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