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Какую квартиру в Минске можно купить, если есть $20 тысяч

  • 6.10.2024, 13:27
  • 1,690
Какую квартиру в Минске можно купить, если есть $20 тысяч

Названы варианты.

Сайт Realt продолжает изучать, какое жилье в Минске можно купить, если денег сейчас совсем немного. Сегодня — варианты, которые продаются на Realt в лизинг, а для первого взноса хватит 20 тысяч долларов. Если денег больше, можно увеличить первый взнос и тем самым уменьшить ежемесячные платежи — различные варианты по конкретным квартирам можно просчитать в объявлении, а по ссылке получить ответы на ваши вопросы о покупке в лизинг.

Однушка в пяти минутах от Грушевки

Эта однокомнатная квартира находится на Лермонтова, 19. Рядом станция метро «Грушевка» и автобусная остановка. Недалеко — новая поликлиника, школа, детский, сад и магазины.

Квартира на четвертом этаже четырехэтажного кирпичного дома 1960 года постройки. В прошлом году в доме был капремонт. В квартире заменили сантехнические и электрокоммуникации. Общая площадь — 32 квадрата, жилая — 20. Кухня — изолированная, площадью 6 метров.

Санузел в квартире совмещенный. Установлена ванна. Мебель и технику продавец готов оставить или же вывезти, если покупатель хочет обустроить квартиру своей.

Стоит однушка 58 тысяч долларов. Метр в ней выходит 1 807 долларов. Если заплатить первый взнос 20 тысяч долларов, ежемесячный платеж составит около 1 800 рублей. Просчитать другие условия и оставить заявку на лизинг можно в объявлении.

Однушка около парка Челюскинцев

Однокомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Парк Челюскинцев» и самого парка. Адрес — Толбухина, 19. Это кирпичный четырехэтажный дом 1959 года. Квартира на первом этаже.

Общая площадь квартиры — 30 квадратов, жилая — 18. Кухня и жилая комната объединены в одно пространство. Формально разделены разным цветом стен и напольным покрытием — плитка в кухонной зоне и ламинат в гостиной. В кухне сделаны теплые полы.

Санузел в квартире совмещенный. Полностью заменили стояк, все трубы и радиаторы, а также электропроводку.

Квартира обойдется в 58 400 долларов (1 947 долларов за квадрат). При первом взносе 20 тысяч долларов ежемесячный платеж составит чуть меньше 1 900 рублей. В объявлении можно просчитать другие условия лизинга.

Однушка между Спортивной и Пушкинской

Однокомнатная квартира между двумя станциями метро, до каждой не дольше 10 минут пешком. Кирпичный пятиэтажный дом 1969 года. В 2021 году был капремонт.

Квартира на третьем этаже. Общая площадь — 31 квадрат, жилая — 17, кухня — 6 метров. На полу в квартире уложен ламинат. Потолки натяжные. Интерьер выполнен в светлых тонах. Есть балкон.

Санузел раздельный. В ванной комнате установлена душевая кабина. Стиральная машина — на кухне.

Квартира стоит 61 900 долларов. Метр — 2 023 доллара. При первом взносе 20 тысяч долларов ежемесячный платеж составит около двух тысяч рублей. В объявлении можно оставить заявку на лизинг и просчитать другие варианты.

Однушка на улице Якуба Коласа

Однокомнатная квартира по адресу Коласа, 61/2.

Это между станциями метро «Академия наук» и «Парк Челюскинцев». Рядом с домом остановка тамваев и автобусов. Поблизости есть магазины «Соседи», «Зеленый Клен» и «Логойский Тракт». В нескольких минутах езды Цнянское водохранилище.

Квартира расположена на третьем этаже. Ее общая площадь — 30 квадратов, жилая — 18, кухня — 6 метров. Из техники в кухне есть духовой шкаф, варочная панель, вытяжка и холодильник.

В жилой комнате есть выход на застекленный балкон. Санузел совмещенный. Установлена душевая.

Этот вариант, как и предыдущий, обойдется в 61 900 долларов. Метр стоит 2 029 долларов. При первом взносе 20 тысяч долларов ежемесячный платеж составит чуть больше 2 тысяч рублей. В объявлении можно просчитать и другие условия лизинга.

Однушка около площади Богушевича

Однокомнатная квартира на четвертом этаже четырехэтажной кирпичной хрущевки. Дом 1959 года по адресу Карла Либкнехта, 84/1. В 2019 году был капремонт — заменили проводку, трубы и газовое оборудование, а также утеплили фасад.

Общая площадь этой квартиры — 32 квадрата, жилая — 18, кухня — 6 квадратов. На полу лежит ламинат, стены выравнены и окрашены. В жилой комнате зонировано спальное место. Санузел совмещенный. Есть балкон.

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