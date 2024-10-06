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ВСУ разгромили мощный бронетанковый штурм РФ под Константиновкой

  • 6.10.2024, 13:34
  • 1,420
ВСУ разгромили мощный бронетанковый штурм РФ под Константиновкой

Россияне понесли тяжелые потери в бронетехнике и живой силе.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ отразили массированную российскую атаку в Донецкой области.

Видео с уничтожением российских оккупантов опубликовала пресс-служба бригады в своем телеграм-канале.

В этот раз россияне для прорыва украинской обороны привлекли 10 единиц бронетехники.

Десантники сообщают, что вблизи села Константиновка на Кураховском направлении оккупанты бросили в штурм 9 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке танка и автотехники.

Сообщается, что в ходе боя 20 россиян погибли, еще 23 получили ранения. Украинские защитники для поражения техники и пехоты противника применяли ударные дроны и сбросы с коптеров. Часть техники была уничтожена благодаря заранее заминированному пути возможного выдвижения врага.

«В ходе боя наши воины уничтожили танк и 5 бронемашин, еще одну повредили. А вдобавок сожгли еще и багги, который пытался прорваться к нашему переднему краю», – сообщили в бригаде.

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