ВСУ разгромили мощный бронетанковый штурм РФ под Константиновкой
- 6.10.2024, 13:34
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Россияне понесли тяжелые потери в бронетехнике и живой силе.
Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ отразили массированную российскую атаку в Донецкой области.
Видео с уничтожением российских оккупантов опубликовала пресс-служба бригады в своем телеграм-канале.
В этот раз россияне для прорыва украинской обороны привлекли 10 единиц бронетехники.
Десантники сообщают, что вблизи села Константиновка на Кураховском направлении оккупанты бросили в штурм 9 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке танка и автотехники.
Сообщается, что в ходе боя 20 россиян погибли, еще 23 получили ранения. Украинские защитники для поражения техники и пехоты противника применяли ударные дроны и сбросы с коптеров. Часть техники была уничтожена благодаря заранее заминированному пути возможного выдвижения врага.
«В ходе боя наши воины уничтожили танк и 5 бронемашин, еще одну повредили. А вдобавок сожгли еще и багги, который пытался прорваться к нашему переднему краю», – сообщили в бригаде.