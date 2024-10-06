Ученые сделали шокирующее открытие о ДНК японцев 1 6.10.2024, 13:41

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Это меняет все представления о их происхождении.

Новое исследование ДНК японцев, проведенное учеными из Центра интегративных медицинских наук RIKEN, обнаружило, что население Японии состоит из трех групп предков, а не двух, как считалось ранее.

Это открытие меняет представления о родословной японцев и подтверждает теорию «трехстороннего происхождения», впервые предложенную в 2021 году. В исследовании, опубликованном в Science Advances, ученые использовали секвенирование всего генома более 3200 человек по всей Японии и выявили значительные генетические вариации, особенно связи с народом эмиси из северо-восточной Азии.

Ранее считалось, что японцы произошли от охотников-собирателей эпохи Дземон и переселенцев из Восточной Азии, занимавшихся выращиванием риса. Однако третья группа — народ эмиси — добавляет новый слой к этой истории.

Исследование также показало, что генетическое распределение предков варьируется по регионам Японии: например, наследие Дземон сильнее всего проявляется на юге, в Окинаве, тогда как на западе больше генетической связи с китайцами хань.

Это исследование также подчеркивает важность изучения редких генетических вариантов, что может помочь в разработке персонализированной медицины.

Команда ученых также обнаружила связи между генами древних людей, таких как неандертальцы и денисовцы, и современными заболеваниями, что может пролить свет на предрасположенность к болезням у современных японцев.

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