Партизаны проникли на территорию важной воинской части в Крыму 6.10.2024, 14:10

Нашли спецтехнику и не только.

Партизаны разведали воинскую часть радиохимической биологической защиты РФ в Крыму. Она расположена в Симферополе.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агенты провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе», - говорится в сообщении.

Территория воинской части, по данным партизан, ограждена высоким забором, который делает наблюдение за организацией работы невозможным для местных жителей.

«Несмотря на это агентам удалось проникнуть и установить места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировать патрули и посты. Также успешно выявлены личности офицеров и их личный транспорт», - уточнили в «АТЕШ».

Эти данные, как отмечают партизаны, позволят лучше понять организацию обороны оккупационных войск.

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