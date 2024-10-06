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СМИ: Сражавшийся в ВСУ российский активист Ильдар Дадин погиб под Харьковом

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  • 6.10.2024, 14:31
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СМИ: Сражавшийся в ВСУ российский активист Ильдар Дадин погиб под Харьковом
Ильдар Дадин

С позывным «Ганди» оппозиционер участвовал в боях в составе «Сибирского батальона».

Сражавшийся в рядах ВСУ российский оппозиционный активист Ильдар Дадин погиб в Харьковской области. Об этом 5 октября сообщила российская журналистка Ксения Ларина в соцсети X.

«Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине», — говорится в публикации.

В комментарии «Соте» журналистка отметила, что она, в свою очередь, узнала о гибели от бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева — еще одного участника войны, сославшегося на слова однополчанина Дадина.

Подтверждений гибели российского оппозиционера из других источников пока не было.

Что известно об Ильдаре Дадине?

Ильдар Дадин — российский оппозиционер и украинский военный, считающийся первым осужденным в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов. Он получил широкую известность в России после возбуждения уголовного дела по соответствующей, новой для РФ в 2015 году статье.

В декабре 2015 года Дадина приговорили к 3 годам тюремного заключения, а Amnesty International признала его узником совести. В колонии Дадина подвергли пыткам и избиениям со стороны персонала пенитенциарного учреждения и лично ее начальника, по утверждениям адвоката в письме супруги активиста.

В 2023 году Дадин оказался в Украине и вступил в ряды Сил обороны. С позывным «Ганди» он участвовал в боях в составе «Сибирского батальона», о чем рассказал в интервью «Медиазоне».

В ноябре 2016 года он рассказал о пытках в карельской ИК-7. Данные о пытках и избиениях подтвердили другие заключенные и их родственники, но российская ФСИН и Следственный комитет нарушений не нашли. В начале 2017 года приговор отменили.

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