Житель Бреста придумал схему, как заработать на алкоголе

Житель Бреста придумал схему, как заработать на алкоголе1
- 6.10.2024, 14:38
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Он задействовал в своем «бизнесе» дальнобойщиков.
В Бресте у местного жителя конфисковали большую партию суррогатного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Информация о том, что 42-летний мужчина хранит дома поддельный алкоголь, поступила сотрудникам УБЭП УВД Брестчины. Они нагрянули домой к брестчанину и нашли там свыше 540 литров спирта в 54 канистрах, 114 бутылок фальсифицированной водки общим объемом около 80 литров, а также пустые бутылки, этикетки и пробки с дозаторами. Все это изъято.
«Мужчина пояснил, что на протяжении двух лет изготавливал суррогатный алкоголь в домашних условиях. Спирт он приобретал у дальнобойщиков, затем кустарным способом изготавливал контрафакт, который сбывал по наработанной клиентской базе», — рассказали в МВД.
Отмечается, что на продаже самодельных спиртных напитков мужчина заработал не менее 24 тысяч рублей.
Теперь ему грозит штраф в размере восьми тысяч рублей.