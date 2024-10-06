Стало известно, как алкоголь влияет на сердца молодых здоровых людей
- 6.10.2024, 15:07
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Ученые из Мюнхена проанализировали данные более 200 мужчин и женщин.
Ученые из Мюнхенской университетской клиники проанализировали данные более 200 молодых мужчин и женщин, регулярно пьющих алкоголь.
Они сделали вывод, что употребление алкоголя приводит к учащению пульса более чем на 100 ударов в минуту даже у здоровой молодежи.
«Клинически значимые аритмии возникали более чем у 5% здоровых участников исследования, преимущественно в фазе восстановления. С кардиологической точки зрения, исследование показало еще одно негативное влияние чрезмерного употребления алкоголя на здоровье», - прокомментировал ученый Мориц Синнер.
Ученые отметили, что алкогольные напитки могут кардинально нарушить работу сердца, спровоцировав долгосрочные и вредные последствия аритмии.
По данным Федерального центра санитарного просвещения, каждый третий гражданин Германии в возрасте от 18 до 25 лет постоянно пьет пиво, вино или крепкие напитки. А среди подростков от 12 до 17 лет к алкоголю пристрастился каждый десятый немец.