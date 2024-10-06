закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как алкоголь влияет на сердца молодых здоровых людей

  • 6.10.2024, 15:07
  • 1,712
Стало известно, как алкоголь влияет на сердца молодых здоровых людей

Ученые из Мюнхена проанализировали данные более 200 мужчин и женщин.

Ученые из Мюнхенской университетской клиники проанализировали данные более 200 молодых мужчин и женщин, регулярно пьющих алкоголь.

Они сделали вывод, что употребление алкоголя приводит к учащению пульса более чем на 100 ударов в минуту даже у здоровой молодежи.

«Клинически значимые аритмии возникали более чем у 5% здоровых участников исследования, преимущественно в фазе восстановления. С кардиологической точки зрения, исследование показало еще одно негативное влияние чрезмерного употребления алкоголя на здоровье», - прокомментировал ученый Мориц Синнер.

Ученые отметили, что алкогольные напитки могут кардинально нарушить работу сердца, спровоцировав долгосрочные и вредные последствия аритмии.

По данным Федерального центра санитарного просвещения, каждый третий гражданин Германии в возрасте от 18 до 25 лет постоянно пьет пиво, вино или крепкие напитки. А среди подростков от 12 до 17 лет к алкоголю пристрастился каждый десятый немец.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский