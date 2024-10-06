Спрос на аренду жилья в Минске упал 1 6.10.2024, 16:34

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А что с ценами?

После рекордного августа количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» в сентябре уменьшилось. При этом снижается и выбор свободных квартир в столице, рассказали аналитики Realt.

В 2024 году изменения на рынке аренды квартир следуют привычным сезонным трендам.

После повышенного спроса в летние месяцы в сентябре наблюдается ожидаемое снижение интереса: согласно данным Google Trends, число соответствующих поисковых запросов с началом осени уменьшилось на 20%.

В сентябре заметно сократилось и количество предложений – рынок не успел восстановиться после рекордного спроса. Таким образом, число доступных квартир снизилось на 11%.

Все сегменты аренды ощутили это падение: выбор трехкомнатных квартир сократился на 14%, двухкомнатных – на 11%, а "однушек" стало меньше на 10%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 38%.

Цены

Из-за высокого спроса в конце лета с рынка исчезли наиболее экономичные предложения, а их место заняло значительно меньше новых объектов по большей стоимости.

На конец сентября средние цены на аренду квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные – $339 (+0,9%)

2-комнатные – $460 (+1,8%)

3-комнатные – $603 (+6,9%).

Так выглядит разбежка цен на аренду квартир в разных частях города:

За последний год цены на аренду квартир в столице значительно увеличились, особенно для трехкомнатных квартир, где рост составил 28%.

Аренда одно- и двухкомнатных квартир сейчас на 18 и 25% дороже по сравнению с прошлым годом.

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