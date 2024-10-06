Спрос на аренду жилья в Минске упал

Спрос на аренду жилья в Минске упал1
- 6.10.2024, 16:34
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А что с ценами?
После рекордного августа количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» в сентябре уменьшилось. При этом снижается и выбор свободных квартир в столице, рассказали аналитики Realt.
В 2024 году изменения на рынке аренды квартир следуют привычным сезонным трендам.
После повышенного спроса в летние месяцы в сентябре наблюдается ожидаемое снижение интереса: согласно данным Google Trends, число соответствующих поисковых запросов с началом осени уменьшилось на 20%.
В сентябре заметно сократилось и количество предложений – рынок не успел восстановиться после рекордного спроса. Таким образом, число доступных квартир снизилось на 11%.
Все сегменты аренды ощутили это падение: выбор трехкомнатных квартир сократился на 14%, двухкомнатных – на 11%, а "однушек" стало меньше на 10%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 38%.
Цены
Из-за высокого спроса в конце лета с рынка исчезли наиболее экономичные предложения, а их место заняло значительно меньше новых объектов по большей стоимости.
На конец сентября средние цены на аренду квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные – $339 (+0,9%)
2-комнатные – $460 (+1,8%)
3-комнатные – $603 (+6,9%).
Так выглядит разбежка цен на аренду квартир в разных частях города:
За последний год цены на аренду квартир в столице значительно увеличились, особенно для трехкомнатных квартир, где рост составил 28%.
Аренда одно- и двухкомнатных квартир сейчас на 18 и 25% дороже по сравнению с прошлым годом.