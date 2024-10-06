Ученые: Антарктида стремительно зеленеет 6.10.2024, 17:26

Площадь, покрытая растениями, увеличилась почти в 14 раз за 35 лет.

Быстро нагревающийся регион Антарктиды покрываются растительностью. Спутниковые снимки региона показывают, что площадь, покрытая растениями, увеличилась почти в 14 раз за 35 лет, пишет 3 октября журнал Nature.

Ученые из Университета Хартфордшира в Хэтфилде, Великобритания, проанализировали снимки Антарктического полуострова, сделанные в период с 1986 по 2021 год, – части континента, которая выступает на север к оконечности Южной Америки. Снимки были сделаны спутниками Landsat, эксплуатируемыми NASA и Геологической службой США, в марте, который является концом вегетационного периода для растительности в Антарктике.

Чтобы оценить, какая часть земли покрыта растительностью, исследователи воспользовались свойствами растущих растений: здоровые растения поглощают много красного света и отражают много ближнего инфракрасного света. Ученые могут использовать спутниковые измерения света на этих длинах волн, чтобы определить, покрыт ли участок земли растениями.

Команда обнаружила, что площадь полуострова, покрытая растениями, выросла с менее чем 1 км² в 1986 году до почти 12 км² в 2021 году. Темпы расширения были примерно на 33% выше в период с 2016 по 2021 год по сравнению с четырехдесятилетним периодом исследования в целом.

Автор исследования Олли Бартлетт заявил, что это лишь начало кардинальных преобразований. Соавтор исследования и ученый-эколог из Эксетерского университета Томас Роланд признался, что результаты шокировали его и коллег. По его словам скорость изменений в крайне изолированной, крайне уязвимой области вызывает тревогу.

Предыдущие визиты авторов на полуостров привели их к мысли, что большую часть растительности составляет мох. По мере распространения мхов на ранее покрытые льдом ландшафты они будут создавать слой почвы, предлагая среду обитания для других растений, сказал Роланд. По его словам, там есть огромный потенциал для дальнейшего увеличения количества неместных, потенциально инвазивных видов.

Исследователи указывают на изменение климата как на движущую силу изменения ландшафта. Температура на полуострове выросла почти на 3°C с 1950 года, что намного больше, чем наблюдается в большинстве частей планеты.

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