Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании

Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании9
- 6.10.2024, 17:37
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Он заявил, что США высадятся на Марс до конца его президентского срока.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге 5 октября, что США «достигнут Марса» до конца его президентского срока, если он будет переизбран. Об этом пишет Sky News.
Митинг проходил в городе Батлер, штат Пенсильвания, где на Трампа 15 сентября было совершено покушение.
На мероприятии выступил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который выступает за колонизацию Марса и планирует отправить туда космические корабли.
Предприниматель заявил, что Трамп должен победить на президентских выборах в следующем месяце, чтобы «сохранить конституцию» и «сохранить демократию в Америке».
«Это ситуация, в которой победа обязательна», – заявил Маск.