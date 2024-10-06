Трамп дал необычное обещание избирателям в Пенсильвании 9 6.10.2024, 17:37

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Дональд Трамп

Фото: AP

Он заявил, что США высадятся на Марс до конца его президентского срока.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге 5 октября, что США «достигнут Марса» до конца его президентского срока, если он будет переизбран. Об этом пишет Sky News.

Митинг проходил в городе Батлер, штат Пенсильвания, где на Трампа 15 сентября было совершено покушение.

На мероприятии выступил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который выступает за колонизацию Марса и планирует отправить туда космические корабли.

Предприниматель заявил, что Трамп должен победить на президентских выборах в следующем месяце, чтобы «сохранить конституцию» и «сохранить демократию в Америке».

«Это ситуация, в которой победа обязательна», – заявил Маск.

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