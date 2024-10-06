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Российская БМП с десантом застряла во время штурма

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  • 6.10.2024, 18:00
  • 2,992
Российская БМП с десантом застряла во время штурма

Украинские воины уничтожили ее.

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» уничтожили 5 единиц вражеской техники и ликвидировали более десяти российских захватчиков.

Фрагмент боевой работы наших бойцов опубликован в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

«Противник двинулся в штурм на украинские позиции и попал в ловушку - российская БМП с десантом застряла в естественном препятствии и стала добычей наших пилотов», - добавили в заметке от видео.

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