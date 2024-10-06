В Бресте нашли два очень редких для Беларуси гриба

В Бресте нашли два очень редких для Беларуси гриба5
- 6.10.2024, 18:04
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Фотофакт.
Два редких для Беларуси вида грибов обнаружили в Бресте, рассказали в эфире телеканала СТВ.
Речь идет о веселке Адриана и боровике золотистом. Отмечается, что до этого момента они изредка встречались в лесах в единичных экземплярах.
Как утверждают в сюжете, веселка в больших скоплениях начала расти в Бресте на городских газонах.
Что касается боровика золотистого, то его последний раз его находили около 10 лет назад. Гриб можно употреблять в пищу.
Такие аномалии ученые объясняют изменением климата.
«В результате тепловой волны и одновременно периодических ливневых осадков появились в нашей городской уже природе относительно новые виды грибов для страны в целом», — сказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.