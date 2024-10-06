закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте нашли два очень редких для Беларуси гриба

5
  • 6.10.2024, 18:04
  • 4,286
В Бресте нашли два очень редких для Беларуси гриба

Фотофакт.

Два редких для Беларуси вида грибов обнаружили в Бресте, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Речь идет о веселке Адриана и боровике золотистом. Отмечается, что до этого момента они изредка встречались в лесах в единичных экземплярах.

Как утверждают в сюжете, веселка в больших скоплениях начала расти в Бресте на городских газонах.

Что касается боровика золотистого, то его последний раз его находили около 10 лет назад. Гриб можно употреблять в пищу.

Такие аномалии ученые объясняют изменением климата.

«В результате тепловой волны и одновременно периодических ливневых осадков появились в нашей городской уже природе относительно новые виды грибов для страны в целом», — сказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский