В Бресте нашли два очень редких для Беларуси гриба 5 6.10.2024, 18:04

4,286

Фотофакт.

Два редких для Беларуси вида грибов обнаружили в Бресте, рассказали в эфире телеканала СТВ.

Речь идет о веселке Адриана и боровике золотистом. Отмечается, что до этого момента они изредка встречались в лесах в единичных экземплярах.

Как утверждают в сюжете, веселка в больших скоплениях начала расти в Бресте на городских газонах.

Что касается боровика золотистого, то его последний раз его находили около 10 лет назад. Гриб можно употреблять в пищу.

Такие аномалии ученые объясняют изменением климата.

«В результате тепловой волны и одновременно периодических ливневых осадков появились в нашей городской уже природе относительно новые виды грибов для страны в целом», — сказал заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com