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Нардеп из Украины избрана вице-президентом европейской партии

  • 6.10.2024, 18:12
Нардеп из Украины избрана вице-президентом европейской партии

Евгения Кравчук стала вице-президентом партии «Альянс либералов и демократов за Европу».

Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук стала вице-президентом европейской партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe). Об этом 6 октября сообщается в Facebook ALDE.

«Только что на съезде ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe в Португалии меня избрали вице-президентом этой европейской партийной семьи», – написала Кравчук в Facebook.

По словам нардепа, ее кандидатура набрала наибольшее количество голосов среди претендентов из стран, не входящих в ЕС (347).

Кравчук отметила, что избрание ее вице-президентом ALDE Party даст «больше возможностей отстаивать интересы Украины в мире».

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