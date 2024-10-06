Нардеп из Украины избрана вице-президентом европейской партии
- 6.10.2024, 18:12
Евгения Кравчук стала вице-президентом партии «Альянс либералов и демократов за Европу».
Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук стала вице-президентом европейской партии «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe). Об этом 6 октября сообщается в Facebook ALDE.
«Только что на съезде ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe в Португалии меня избрали вице-президентом этой европейской партийной семьи», – написала Кравчук в Facebook.
По словам нардепа, ее кандидатура набрала наибольшее количество голосов среди претендентов из стран, не входящих в ЕС (347).
Кравчук отметила, что избрание ее вице-президентом ALDE Party даст «больше возможностей отстаивать интересы Украины в мире».