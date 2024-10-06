Задержан сын главного тренера хоккейного минского «Динамо» 6.10.2024, 18:20

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Никита Квартальнов провел в заключении уже трое суток.

Задержан сын главного тренера хоккейного «Динамо-Минск». Как стало известно Tribuna.com, Никита Квартальнов провел в заключении уже трое суток.

Никита — спортивный агент, сын россиянина Дмитрия Квартальнова, возглавляющий главную хоккейную игрушку Лукашенко. О причинах задержания пока ничего неизвестно. Российские СМИ пишут, что Квартальнов арестован на 10 суток.

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