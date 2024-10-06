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Глава Генштаба Польши: Мы – поколение, которое станет с оружием в руках на защиту страны

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  • 6.10.2024, 18:35
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Глава Генштаба Польши: Мы – поколение, которое станет с оружием в руках на защиту страны

Веслав Кукула заявил, что Польше стоит внедрить модель всеобщей службы.

Польше нужна значительно большая армия, чтобы защитить себя в случае возможной войны.

Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула в выступлении в военной академии Сухопутных войск во Вроцлаве, его слова цитирует Reuters.

«Все указывает на то, что мы – поколение, которое станет с оружием в руках на защиту своей страны. И ни я, ни кто-либо из вас не намерен проиграть эту войну», - заявил высокопоставленный военный.

Кукула сказал, что Польше необходимо создать вооруженные силы, которые будут подготовлены к боевым действиям.

«Мы победим, мы вернемся и продолжим развивать Польшу, но надо что-то делать. Мы должны создать вооруженные силы, готовые к таким действиям», - сказал глава польского Генштаба.

В то же время генерал считает, что старение населения и демографический кризис снизят темпы набора на военную службу.

Кукула также сказал, что Польше стоит внедрить модель всеобщей службы, которая означает обязательную военную подготовку и службу.

«Потенциал противника настолько велик, что мы должны создать гораздо большую армию, а это означает, что мы также должны внедрять модель общей службы», - добавил генерал.

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