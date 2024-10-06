Стало известно, где будет пересадочная станция первой и четвертой линий минского метро 6.10.2024, 19:12

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При пересадке пассажирам придется пройти около 300 м.

Третья линия столичного метрополитена еще строится, а проектировщики уже готовят планы четвертой, кольцевой, заметил Blizko.by.

Градостроительный проект на сайте «Минскградо» указывает на часть территории в границах пр. Дзержинского и ул. Уманской, Железнодорожной, Семашко, где планируют построить будущую станцию четвертой линии метро «Проспект Дзержинского».

Она расположится на ул. Уманской напротив дома по ул. Железнодорожной, 136. Здесь будет пересадка со станции первой линии «Михалово».

По наземным чертежам видно, что расстояние между входами на станции «Проспект Дзержинского» и «Михалово» около 250 м. Скорее всего, переход между станциями составит как минимум столько же или даже больше – до 300 м, пишут на белорусском транспортном форуме.

Для сравнения, расстояние между центрами станций «Площадь Ленина» и «Вокзальная» составляет 350 м. И здесь установлены траволаторы в каждом направлении.

Пока четвертая линия столичной подземки еще в планах, минчане ждут введения станций третьей ветки. Напомним, «Аэродромную», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец» власти обещали сдать еще в 2024 году.

Они входят в состав третьей линии столичного метро – Зеленолужской. На схеме метрополитена она обозначена зеленым цветом. Сейчас на ветке функционируют четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Планируется, что Зеленолужская линия будет насчитывать 14 станций, а общая ее протяженность составит около 16 км.

Сейчас готовится территория под продолжение ветки в сторону Зеленого Луга – для станций метро «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов».

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