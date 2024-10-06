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Россия завербовала ирландского политика во время «Брекзита»

  • 6.10.2024, 19:19
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Россия завербовала ирландского политика во время «Брекзита»

Он не только находится на свободе, но и является депутатом парламента Ирландии.

Во время переговоров по «Брекзиту» российская разведка смогла завербовать ирландского политика в качестве агента Кремля, который, несмотря на разоблачение, до сих пор не только находится на свободе, но и является депутатом парламента Ирландии. Об этом в воскресенье, 6 октября, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на информированные источники в разведке.

Издание отмечает, что ему известно, о ком идет речь, но «по причинам юридического характера» имя политика не разглашается, в статье он называется под кличкой «Кобальт».

По данным The Sunday Times, он встречался с российским шпионом Сергеем Прокопьевым, который в 2019-2022 годах работал под прикрытием в посольстве РФ в Дублине. Одной из целей вербовки в период эскалации напряженности между Москвой и Дублином в статье называется подрыв отношений между Великобританией, Ирландией и ЕС.

В органах безопасности полагают, что Кобальт, который не получал от России никакого денежного вознаграждения, был завербован в рамках «медовой ловушки» - операции, в ходе которой представитель вражеской разведки заманивает жертву в компрометирующие сексуальные отношения. Издание отмечает, что было зафиксировано несколько встреч Кобальта с женщиной-агентом, при этом никаких мер не было принято, поскольку он не нарушал никаких законов.

Согласно данным о полетах, с которыми ознакомилась The Sunday Times, Кобальт путешествовал в страны за пределами ЕС, где свободно действуют российские разведслужбы. Так что, как предполагается, свою роль в обеспечении компромата против политика сыграла его история интернет-активности, перехваченная во время этих заграничных поездок.

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