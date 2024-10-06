В США испытали дрон, способный месяцами летать в стратосфере 1 6.10.2024, 20:28

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Он выдерживает до 70 кг полезной нагрузки.

Американская армия тестирует новые технологии для увеличения продолжительности полетов беспилотников, включая дроны на солнечных батареях. При поддержке Минобороны США компания AeroVironment (AV) провела испытания модернизированной высотной платформы Sunglider, которая работает на солнечной энергии и может месяцами находиться в стратосфере. Новая версия, Horus A, выдерживает до 70 кг полезной нагрузки, оснащена многоуровневой системой резервирования и поддерживает устойчивую связь и навигацию в сложных условиях. Беспилотная авиационная система позволит роям дронам более эффективно действовать на поле боя, передает «Хайтек».

Компания AeroVironment разработала Horus A — новую версию Sunglider для правительственных нужд. Беспилотная авиационная система на солнечной энергии способна нести до 70 кг полезной нагрузки с доступной мощностью 1,5 кВт. Дрон обладает повышенной автономностью и многоуровневой системой резервирования, повышающей надежность миссий.

Horus A относится к HAPS (High Altitude Platform System) — высотным платформам или атмосферным спутникам. Так называют беспилотные летательные аппараты, которые могут долго находиться на высоте 20–50 км в фиксированной точке относительно Земли.

Беспилотник получил одобрение летной годности от армии США и специальный сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации, разрешающий проведение летных испытаний в национальном воздушном пространстве. Во время недавнего полета Horus A показал способность нести несколько полезных нагрузок для Министерства обороны США и передавать данные в режиме реального времени.

Horus A одновременно использовал радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) и радиосвязь тактической ячеистой сети во время миссии. Покрыв большинство контрольных точек полетных испытаний, AV подтвердил работоспособность нескольких новых и резервных систем, совместимость полезной нагрузки и улучшения в производительности. Беспилотник Horus A успешно справился с полетом в сложных метеоусловиях, включая турбулентность, и осуществил безопасную посадку, продемонстрировав готовность к повторным полетам более длительной продолжительности в стратосфере.

Благодаря спутниковой радиосвязи за пределами прямой видимости (BLOS) и надежным системам авионики и передачи данных платформа Horus A сможет обеспечить устойчивую связь, гарантированное позиционирование, навигацию, ситуационную осведомленность в космическом пространстве, разведку, глубокое зондирование и другие критические оборонные возможности. Это позволит роям дронов, таких как Switchblade 600, более эффективно действовать на поле боя.

AV продолжит развивать Horus A для оперативного применения. В сотрудничестве с SoftBank компания работает над решением для мобильной связи 5G на основе технологии Sunglider.

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