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Зеленский дал поручение Сырскому по плану победы

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  • 6.10.2024, 20:52
  • 1,906
Зеленский дал поручение Сырскому по плану победы

Детали.

Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

«Говорил с главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности», – рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что отправил начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину в Вашингтон.

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