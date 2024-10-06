Зеленский дал поручение Сырскому по плану победы 2 6.10.2024, 20:52

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Детали.

Украинский президент Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

«Говорил с главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности», – рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что отправил начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину в Вашингтон.

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