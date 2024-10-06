В Google появился новый способ поиска 6.10.2024, 21:28

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По видео.

Пользователи Google получили доступ к новому способу поиска. Как пишет BBC, теперь можно задавать вопросы голосовому помощнику прямо во время видеосъемки и получать информацию об объекте, который в этот момент находится в кадре.

Уточняется, что сервис записывает видео как серию изображений и обрабатывает их с помощью технологий компьютерного зрения. Затем собранная информация передается специальной модели Gemini, которая умеет понимать последовательность кадров и находить ответ на поставленный вопрос в интернете.

Сервис пока не может определять звуки — например, пение птиц на видео.

Пока функция работает только на английском языке.

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