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В Google появился новый способ поиска

  • 6.10.2024, 21:28
  • 2,140
В Google появился новый способ поиска

По видео.

Пользователи Google получили доступ к новому способу поиска. Как пишет BBC, теперь можно задавать вопросы голосовому помощнику прямо во время видеосъемки и получать информацию об объекте, который в этот момент находится в кадре.

Уточняется, что сервис записывает видео как серию изображений и обрабатывает их с помощью технологий компьютерного зрения. Затем собранная информация передается специальной модели Gemini, которая умеет понимать последовательность кадров и находить ответ на поставленный вопрос в интернете.

Сервис пока не может определять звуки — например, пение птиц на видео.

Пока функция работает только на английском языке.

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