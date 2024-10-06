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Spiegel: Германия впервые за многие годы разрешила значительный экспорт оружия в Турцию

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  • 6.10.2024, 21:37
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Spiegel: Германия впервые за многие годы разрешила значительный экспорт оружия в Турцию

Ранее Берлин отказывался это делать по нескольким причинам.

Немецкое правительство впервые за много лет дало зеленый свет на большой экспорт оружия в Турцию. Федеральный совет безопасности ФРГ одобрил поставки немецкого оружия стоимостью в несколько сотен миллионов евро партнеру по НАТО Анкаре, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Отмечается, что Турции продадут 100 зенитных ракет и торпед для ВМС страны, а также материалы для модернизации турецких подлодок и фрегатов. Согласно письму Министерства экономики, которое получило SPIEGEL, немецкие производители получили разрешение на поставку оружия на 336 млн евро.

Журналисты указывают, что в последние годы Берлин резко сократил экспорт оружия в Турцию из-за политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана относительно курдов и крепких связей Анкары с террористической группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке. Как следствие, в последние годы правительство Германии одобряло все меньше экспорта оружия для партнера по НАТО. Так, за весь 2023 одобрили лишь 17 проектов на 1,22 млн евро.

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