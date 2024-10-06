В Гдыне создан самый передовой центр подводных технологий в Польше 6.10.2024, 22:26

Центр также будет местом подготовки к боевым действиям.

Академический центр подводных технологий при Военно-морской академии в Гдыне находится на последнем этапе перед своим открытием. Первые студенты войдут в него в понедельник, 7 октября. В Центре находятся три бассейна, самый большой из которых имеет глубину 12 метров. Среди прочего, там будут проводиться испытания роботов-водолазов. Начальник объекта, командор Адам Олейник подчеркивает, что Центр также будет местом подготовки к боевым действиям, в том числе по спасению экипажей подводных лодок.

В Академический центр подводных технологий также входит обширная медицинская часть. Петр Сермонтовский, руководитель лаборатории физиологии дайвинга, о некоторых исследованиях, в которых будут участвовать его сотрудники, сказал, что они нацелены на лучшую приспособленность человека и оборудования к нырянию на большую глубину.

Строительство Центра подводных технологий ведется с 2016 года.

Это новейший объект Военно-морской академии в Гдыне. Помимо студентов, ученых и солдат, Центр будет использоваться также полицейскими и пожарными для приобретения квалификации водолазов.

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