Верховный суд Румынии снял с президентской гонки пророссийскую кандидатку 7.10.2024, 3:32

Диана Шошоаке

Она хотела аннексировать украинские территории.

Верховный суд Румынии исключил ультраправую лидера партии SOS Румыния Диану Шошоаке из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 6 октября.

В Румынии должны состояться выборы в два тура — 24 ноября и 8 декабря. Между ними также пройдут парламентские выборы.

Reuters пишет, что в субботу, 5 октября, Конституционный суд Румынии рассмотрел обжалования в отношении шести кандидатов. Пять из них были отклонены, однако жалоба по Шошоаке была принята.

Шошоаке известна тем, что в марте 2023 года представила законопроект с требованием «денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной». Она требовала, чтобы Румыния аннексировала украинские территории, которые когда-то были частью Румынии. Среди таких территорий она назвала Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. После этого украинское Министерство иностранных дел инициировало введение санкций против Шошоаке.

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