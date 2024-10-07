Массовый удар дронов: в Крыму атакованы нефтебазу и аэродромы «Бельбек» и «Саки»
- 7.10.2024, 7:37
Прогремели взрывы.
В ночь с 6 на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
В 23:30 6 октября раздались первые взрывы, которые были хорошо слышны в Сакском районе, а их отголоски — в Симферопольском и Красногвардейском районах. Всего местные жители насчитали до 12-15 взрывов. Также раздавались очереди из крупнокалиберного оружия.
Спустя час раздалась вторая серия взрывов. По данным канала, было как минимум одно попадание в районе Новофедоровки — там расположен аэродром «Саки».
«В воинских частях Севастополя звучал сигнал тревоги. Около полуночи с аэродрома «Бельбек» подняли в воздух авиацию, сообщали подписчики. Но мы предполагаем, что ее подняли раньше, чтобы не попала под удар», — говорится в сообщении.
Около часа ночи в районе аэродрома «Бельбек» возник сильный пожар. Его источник неизвестен.
Также в районе Феодосии горит нефтебаза. Ее атаковали дроны.