Массовый удар дронов: в Крыму атакованы нефтебазу и аэродромы «Бельбек» и «Саки» 7.10.2024, 7:37

Прогремели взрывы.

В ночь с 6 на 7 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

В 23:30 6 октября раздались первые взрывы, которые были хорошо слышны в Сакском районе, а их отголоски — в Симферопольском и Красногвардейском районах. Всего местные жители насчитали до 12-15 взрывов. Также раздавались очереди из крупнокалиберного оружия.

Спустя час раздалась вторая серия взрывов. По данным канала, было как минимум одно попадание в районе Новофедоровки — там расположен аэродром «Саки».

«В воинских частях Севастополя звучал сигнал тревоги. Около полуночи с аэродрома «Бельбек» подняли в воздух авиацию, сообщали подписчики. Но мы предполагаем, что ее подняли раньше, чтобы не попала под удар», — говорится в сообщении.

Около часа ночи в районе аэродрома «Бельбек» возник сильный пожар. Его источник неизвестен.

Также в районе Феодосии горит нефтебаза. Ее атаковали дроны.

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