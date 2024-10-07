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Жительница Литвы попала в интересную ситуацию из-за замдиректора рогачевского завода

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  • 7.10.2024, 7:55
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Жительница Литвы попала в интересную ситуацию из-за замдиректора рогачевского завода
Елена Титова

Они — полные тезки.

Елене Титовой постоянно приходится доказывать, что она не белоруска, которая находится под санкциями. Историю жительницы Вильнюса рассказывает LRT.

У Елены Титовой из Вильнюса последние два года возникают проблемы с банками. В частности, она не может осуществлять денежные переводы. У женщины были и проблемы с получением зарплаты.

«Человек, которому я отправила деньги, сообщил мне, что получил на электронную почту сообщение от своего банка о том, что деньги он не получит, поскольку мое имя и фамилия могут совпадать с санкционированным лицом», — рассказала о конкретном кейсе жительница Литвы.

Дело в том, что Елена Титова — полная тезка белоруски, которая находится под санкциями. Судя по всему, речь идет о замдиректора по коммерческим вопросам рогачевского завода «Диапроектор», который занимается поставкой продукции для нужд российского военпрома. В августе 2024 года руководство предприятия (в том числе и Титова) попали под санкции США. А в июле 2023-го «Диапроектор» был внесен в санкционные списки Украины.

Но вернемся к проблемам жительницы Вильнюса. Если человек хочет получить перевод от Елены, он должен прислать копию ее личного документа, свидетельства или договора, в котором будут указаны дата рождения и гражданство.

В Банке Литвы отмечают: нет иного способа доказать, что человек не находится под санкциями.

Но женщину тревожит, что ее личные данные должен отправлять другой человек — и это могут быть не только друзья или родственники. В обществе защиты прав потребителей Литвы назвали эту ситуацию «ненормальной», призвав банки найти иное решение.

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