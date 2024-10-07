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Прямо в городе нашлись аномально редкие для Беларуси грибы

  • 7.10.2024, 9:58
  • 2,282
Прямо в городе нашлись аномально редкие для Беларуси грибы

Они съедобны.

В Бресте обнаружили два крайне редких для Беларуси вида съедобных грибов — веселка Адриана и боровик золотистый. За всю историю они встречались в наших лесах в единичных экземплярах, а в городской черте — вообще никогда.

Веселка, которая в соседних Польше и Латвии занесена в Красную книгу, начала появляться сразу большими скоплениями прямо на газонах областного центра. Не менее активно ведет себя и золотистый боровик, хотя до этого его последний раз видели около 10 лет назад. Сейчас ученые тщательно изучают эту аномалию.

«В результате тепловой волны и одновременно периодических ливневых осадков появились в нашей городской уже природе относительно новые виды грибов для страны в целом. Боровик золотистый произрастает в нашем сравнительно небольшом террариуме и сразу в большом количестве. Это съедобный гриб, интересный, он представляет интерес для грибников», — рассказал в эфире провластного телеканала СТВ Виктор Демянчик, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси.

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