Эксперт: Через пару-тройку лет российского газа в Европе не будет 3 7.10.2024, 10:19

Фото: ТАСС

ЕС к этому активно готовится.

В планах Европейского Союза — полностью отказаться от российского газа до 2027 года. Это очень реальный срок и Европа к этому активно готовится. Об этом сегодня, 6 октября, в эфире телеканала FREEДOM рассказал коммуникационный менеджер Razom We Stand Максим Гардус.

«Сейчас Европа потребляет российского газа, по сравнению с прошлыми годами, всего 27 миллиардов кубов вместо 150 млрд кубометров. Это не фантастическая цифра, но все же еще заметная», — отметил коммуникационный менеджер Razom We Stand.

По его словам, Европа готовится отказаться от российского газа полностью.

«Терминалы по приему сжиженного газа европейскими странами активно строились еще до полномасштабного вторжения. Сейчас они строятся еще быстрее. Точно так же в странах-экспортерах сжиженного газа строятся экспортные терминалы для их отправки. Бум на сжиженный газ привел к тому, что США пришлось на некоторое время остановить продажу этого топлива. Поэтому легко российский газ Европа заменит сжиженным газом. Его будут поставлять США, Нигерия, Марокко, Катар и т.д. Также будут развиваться трубопроводные поставки природного газа, например, из Норвегии, а также из азиатских стран. Поэтому с отказом российского газа у Европы вообще не стоит вопрос о его доступности», — рассказал эксперт.

Он отметил, что сейчас остается ряд европейских стран, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, которые еще зависимы от российских поставок. Однако в ближайшее время европейское сообщество вынудит их отказаться от голубого топлива из РФ.

«Указанные страны, скорее, отдают предпочтение российскому газу по экономическим причинам. Потому что для того, чтобы содержать хоть какое-то количество лояльных к России стран, «Газпром» продает им газ с большой скидкой. Но, скорее всего, Евросоюз будет жестко придерживаться тех сроков, которые указаны, потому что это невыгодно остальным странам Евросоюза. Потому что у кого-то получается несправедливое конкурентное преимущество. Получается Австрия, Словакия и Венгрия получают газ с политической скидкой, да еще лоббируют интересы европарламентариев российскими нарративами. Соответственно, когда поставленный срок истечет, эти страны принудят тем или иным образом переключиться на газ из других источников. Это неизбежно», — резюмировал Максим Гардус.

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