Украинский дрон уничтожил ЗРК россиян стоимостью $25 миллионов 7.10.2024, 10:29

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иллюстративное фото

Догнал в поле.

Оператор дрона-камикадзе из 42-й ОМБр ВСУ точным ударом уничтожил вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» стоимостью 25 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

«Один дрон нанес оккупантам ущерб почти на 25 миллионов долларов. Пилоты БПАК «Перун» из 42-й отдельной механизированной бригады отправили на металлолом зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Этот точный удар не только лишил противника дорогой техники, но и оставил его без прикрытия в воздухе», - отмечает в комментарии автор публикации.

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