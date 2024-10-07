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Украинский дрон уничтожил ЗРК россиян стоимостью $25 миллионов

  • 7.10.2024, 10:29
  • 1,000
Украинский дрон уничтожил ЗРК россиян стоимостью $25 миллионов
иллюстративное фото

Догнал в поле.

Оператор дрона-камикадзе из 42-й ОМБр ВСУ точным ударом уничтожил вражеский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» стоимостью 25 миллионов долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

«Один дрон нанес оккупантам ущерб почти на 25 миллионов долларов. Пилоты БПАК «Перун» из 42-й отдельной механизированной бригады отправили на металлолом зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Этот точный удар не только лишил противника дорогой техники, но и оставил его без прикрытия в воздухе», - отмечает в комментарии автор публикации.

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