В октябре астрономы обещают белорусам два звездопада
- 7.10.2024, 11:00
Когда смотреть.
Два мощных звездопада можно увидеть в этом месяце. Первый из них достигнет пика 8 и 9 октября.
Звездопад в ближайшие ночи, 8 и 9 октября, станет следствием метеорного потока Дракониды.
Второй достигнет пика 20–21 октября: это будет метеорный поток Ориониды.
Астрономы прогнозируют, что 8–9 октября можно будет увидеть до 15 метеоров в час, а 20–21 октября — до 20 метеоров в час.
Источником метеоров потока Дракониды станет комета 21P / Джакобини — Циннера. Название потока происходит от созвездия Дракона, в котором находится точка вылета метеоров. Их особенность — низкая скорость и красноватый оттенок. В ночь пика метеоры лучше всего наблюдать над северо-западным горизонтом.
Что же касается метеоров потока Ориониды, они рождены шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Название получили в честь созвездия Орион, где находится их радиант. Это быстрые белые метеоры, которые лучше всего будут видны над юго-восточным горизонтом.