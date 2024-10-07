В октябре астрономы обещают белорусам два звездопада 7.10.2024, 11:00

Когда смотреть.

Два мощных звездопада можно увидеть в этом месяце. Первый из них достигнет пика 8 и 9 октября.

Звездопад в ближайшие ночи, 8 и 9 октября, станет следствием метеорного потока Дракониды.

Второй достигнет пика 20–21 октября: это будет метеорный поток Ориониды.

Астрономы прогнозируют, что 8–9 октября можно будет увидеть до 15 метеоров в час, а 20–21 октября — до 20 метеоров в час.

Источником метеоров потока Дракониды станет комета 21P / Джакобини — Циннера. Название потока происходит от созвездия Дракона, в котором находится точка вылета метеоров. Их особенность — низкая скорость и красноватый оттенок. В ночь пика метеоры лучше всего наблюдать над северо-западным горизонтом.

Что же касается метеоров потока Ориониды, они рождены шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Название получили в честь созвездия Орион, где находится их радиант. Это быстрые белые метеоры, которые лучше всего будут видны над юго-восточным горизонтом.

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