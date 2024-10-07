закрыть
7 октября 2024, понедельник, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Северная Корея угрожает НАТО

1
  • 7.10.2024, 11:09
  • 1,626
Северная Корея угрожает НАТО

В Пхеньяне грозят «трагическими последствиями».

Северная Корея угрожает странам НАТО «трагическими последствиями» из-за критики со стороны Альянса относительно военного сотрудничества между КНДР и Россией.

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA со ссылкой на МИД КНДР.

Северокорейское министерство заявило, что Альянс собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР из-за слов с критикой сотрудничества КНДР и России во время визита нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Пхеньян повторил тезис российской пропаганды о вине НАТО в нападении России на Украину. КНДР отмечает, что НАТО якобы «протягивает свои щупальца» к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения «холодной войны».

«Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет», — заявляет министерство.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский