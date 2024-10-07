Северная Корея угрожает НАТО

Северная Корея угрожает НАТО1
- 7.10.2024, 11:09
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В Пхеньяне грозят «трагическими последствиями».
Северная Корея угрожает странам НАТО «трагическими последствиями» из-за критики со стороны Альянса относительно военного сотрудничества между КНДР и Россией.
Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA со ссылкой на МИД КНДР.
Северокорейское министерство заявило, что Альянс собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР из-за слов с критикой сотрудничества КНДР и России во время визита нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Пхеньян повторил тезис российской пропаганды о вине НАТО в нападении России на Украину. КНДР отмечает, что НАТО якобы «протягивает свои щупальца» к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения «холодной войны».
«Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет», — заявляет министерство.