Северная Корея угрожает НАТО 1 7.10.2024, 11:09

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В Пхеньяне грозят «трагическими последствиями».

Северная Корея угрожает странам НАТО «трагическими последствиями» из-за критики со стороны Альянса относительно военного сотрудничества между КНДР и Россией.

Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA со ссылкой на МИД КНДР.

Северокорейское министерство заявило, что Альянс собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР из-за слов с критикой сотрудничества КНДР и России во время визита нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Пхеньян повторил тезис российской пропаганды о вине НАТО в нападении России на Украину. КНДР отмечает, что НАТО якобы «протягивает свои щупальца» к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону, пытаясь найти оправдание своего существования после завершения «холодной войны».

«Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет», — заявляет министерство.

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