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Марк Цукерберг заказал для жены уникальный минивэн

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  • 7.10.2024, 11:30
  • 2,458
Марк Цукерберг заказал для жены уникальный минивэн

Какое авто выбрал миллиардер.

Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал оригинальный подарок жене Присцилле Чан. Специально для нее создали уникальный лимузин Porsche Cayenne. Об этом миллиардер написал на своей странице в Facebook, сообщает «Фокус».

По его словам, Присцилла Чан хотела семейный минивэн. За помощью Марк Цукерберг обратился к знаменитому калифорнийскому ателье West Coast Customs, которое прославилось в шоу «Тачка на прокачку».

Тюнеры разработали проект удлиненного Porsche Cayenne, причем использовали купеобразный кроссовер в топовой заряженной версии GT с 4,0-литровым V8 твин-турбо на 660 сил.

Кроссовер Porsche Cayenne удлинили и установили сдвижные задние двери с электроприводом, как в минивэнах. В салоне теперь три ряда кресел, причем на первом и втором рядах установлены спортивные сиденья.

Кроме того, в West Coast Customs выполнили тюнинг Porsche 911 GT3 Touring Марка Цукерберга. Спорткар оснастили механической КПП.

Стоит отметили, что Марк Цукерберг имеет интересную коллекцию авто. В частности, он владеет суперкаром Pagani Huayra за $1,4 миллиона. Впрочем, долгое время он использовал в качестве ежедневных авто скромные Honda Fit и Volkswagen Golf GTI. Сейчас на смену им пришел заряженный седан Cadillac CT5-V Blackwing.

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