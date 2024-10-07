Марк Цукерберг заказал для жены уникальный минивэн 3 7.10.2024, 11:30

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Какое авто выбрал миллиардер.

Основатель Facebook Марк Цукерберг сделал оригинальный подарок жене Присцилле Чан. Специально для нее создали уникальный лимузин Porsche Cayenne. Об этом миллиардер написал на своей странице в Facebook, сообщает «Фокус».

По его словам, Присцилла Чан хотела семейный минивэн. За помощью Марк Цукерберг обратился к знаменитому калифорнийскому ателье West Coast Customs, которое прославилось в шоу «Тачка на прокачку».

Тюнеры разработали проект удлиненного Porsche Cayenne, причем использовали купеобразный кроссовер в топовой заряженной версии GT с 4,0-литровым V8 твин-турбо на 660 сил.

Кроссовер Porsche Cayenne удлинили и установили сдвижные задние двери с электроприводом, как в минивэнах. В салоне теперь три ряда кресел, причем на первом и втором рядах установлены спортивные сиденья.

Кроме того, в West Coast Customs выполнили тюнинг Porsche 911 GT3 Touring Марка Цукерберга. Спорткар оснастили механической КПП.

Стоит отметили, что Марк Цукерберг имеет интересную коллекцию авто. В частности, он владеет суперкаром Pagani Huayra за $1,4 миллиона. Впрочем, долгое время он использовал в качестве ежедневных авто скромные Honda Fit и Volkswagen Golf GTI. Сейчас на смену им пришел заряженный седан Cadillac CT5-V Blackwing.

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