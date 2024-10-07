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Властелин овец

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  • Герман Обухов
  • 7.10.2024, 12:31
  • 5,886
Властелин овец
Герман Обухов

Об этой факте из биографии Путина не говорят.

Википедия врет, написав, что Вова Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье рабочих. В действительности Вова родился в больнице небольшого городка Очер, Пермского края. Его настоящая мать Вера Николаевна Путина познакомилась в техникуме Очера с человеком, которого звали Платон Привалов. Позже, будучи беременной, она случайно узнала, что он женат и ей пришлось вернуться к своим родителям в соседний городок Терехино. Вскоре родился наш Вова, это случилось 7 октября 1950 года, а никак не в 1952-м.

Вскоре мама Вовы уехала в Ташкент на практику, оставив ребенка у своих родителей. В Ташкенте она познакомилась с очень привлекательным мужчиной из Грузии, которого звали Георгий Осепашвили. Они вскоре поженились. Георгий знал, что у нее есть ребенок и для человека с Кавказа это могло быть большим препятствием, но все складывалось хорошо. В Грузии вместо прекрасного дома, который обещал Георгий, Веру встретила нищета, однако она осталась. Спустя год она попросила свою мать привезти ей сына в Метехи, в Грузию. И бедного Вовку в первый раз перевезли туда, как пакет.

Вове не повезло, его отчим оказался очень недобрым человеком, он часто напивался и лупил Вову палкой и рукой.  Становилось понятно, что никакой нормальной жизни для него там не будет. Вова рос молчаливым и замкнутым ребенком, очень одиноким и часто голодным, всегда плохо одетым. Он любил ловить рыбу в реке Кура, в той самой, в которой ловил ее Сталин. Гори, где родился Сталин, находился всего в 30 км от Метехи, где жил Вова. В то время в каждом доме Метехи висел портрет Сталина, это врезалось в память Володи.

В конечном итоге Вову вернули в Терехино, а потом отдали дальним и бездетным родственникам Веры Николаевны в Ленинград, так посытнее и получше. Новый отчим принял Вову хорошо и будучи бывшим работником НКВД смог подделать метрики, чтобы Вова в 10 лет пошел в первый класс ленинградской школы. Так как Вова рос тщедушным ребенком невысокого роста, то разница в возрасте была незаметна. Отчим имел такую же фамилию, как и реальная мама Вовы.  Двое сыновей приемных родителей Володи Путина умерли – один из них, Виктор Путин, во время блокады Ленинграда, другой – Альберт еще до войны. Поэтому Вовку Путина они приняли как своего.    

Второй отчим Путина Владимир Спиридонович привил меленькому Володе любовь к Сталину и это осталось на всю жизнь. В Ленинграде они жили бедно в комнате коммунальной квартиры и по сути дела Вову воспитывал двор. Его приемной матери Марии, жене Владимира Спиридоновича, исполнилось тогда 42 года, когда Вову привезли в 1960 году ребенком в Ленинград. Никто никогда не видел ее беременной или с коляской и вдруг она тянет за ручку маленького мальчика и говорит детям во дворе: «Это мой сын, не обижайте его». Все это хорошо изложено в книге польской журналистки Кристины Курчаб-Редлих «Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина». 

Повзрослев, Вове захотелось научиться приемам рукопашного боя и он пошел в секцию самбо. Освоив азы самообороны он почувствовал себя уверенней и уже не боялся войти в подворотню. После окончания школы ему захотелось идти по стопам своего отчима, поскольку КГБ в то время являлась самой могущественной организацией в стране. С первого «захода» его туда не приняли и посоветовали поучиться на юрфаке университета. После университета Вова наконец-то получил заветные корочки сотрудника КГБ и его первой работой стала слежка за диссидентами. Потом командировка в Германию и возвращение обратно в новую Россию с расстроенными чувствами. Биография Путина со школьного возраста и поныне более-менее правдиво отражена в Википедии и других источниках, кроме одного: резюме его затянувшегося правления.

«Как вы чувствуете себя в новом качестве?», - спросила одна из журналисток после избрания Путина президентом России в 2000-м. «Это мне не снилось даже в страшном сне», - честно ответил тот. Ни о каком президентстве Путин и не мечтал, его усадили в кресло Президента олигархи, полагая, что тот будет верно служить им, не мешая и дальше грабить страну. Они круто ошиблись. Через четыре года Путин остепенился, через восемь осмелел, через двенадцать вошел во вкус и поменял срок полномочий президента с 4-х лет на 6, через восемнадцать лет совсем оборзел, а через 24 года «слетел с катушек» от власти. Президент Путин, пожалуй, единственный из всех президентов стран большой восьмерки, в которой недолго побывала Россия, публично признавался и не раз, что он дурак! Путин хотел потешить плебс своим, как он полагал, «юмором», признаваясь: «обманули…, кинули…, надули…, обманули дурачка на четыре кулачка…», однако, суть и смысл не скрыть. Он действительно дурачок с IQ ниже 90, случайно оказавшийся во власти. Проспер Мериме однажды написал: «Если человек вас обманул, то он мошенник, если он обманул вас дважды, вы дурак…».

Герман Обухов, («Обозреватель» )

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