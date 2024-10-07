Хакеры оставили без онлайн-вещания пропагандистский холдинг РФ 1 7.10.2024, 12:43

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Восстановление займет много времени.

Онлайн-вещание и внутренние сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) перестали работать из-за «беспрецедентной» хакерской атаки, рассказал «Газете.ru» осведомленный источник.

«Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сказал собеседник издания. Он добавил, что в офисах ВГТРК на данный момент нет интернета и телефонии.

Эту информацию подтвердил источник журналиста Александра Плющева, пишет The Moscow Times.

«Весь новостийный комплекс России 1 на Ямском поле с 5 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все сервера. Выпускные бригады выехали на Шаболовку», — сообщил он.

О том, что у пользователей в России не открываются онлайн-трансляции телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», пишет «Фонтанка». При этом, как отмечает издание, цифровое телевидение работает без перебоев.

По данным телеграм-канала «Говорит НеМосква», технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, относящихся к ВГТРК. Так, на сайте «Вести Томск» и «Вести Татарстан» появляется сообщение об ошибке 503 — «Нет сервера, который мог бы обработать этот запрос», а на сайтах Дон-ТР (Ростов-на-Дону) и ГТРК «Ока» (Рязань) — не показываются обновления новостной ленты за последние несколько дней.

В холдинг ВГТРК входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», а также более 80 региональных телерадиокомпаний, вещающих во всех субъектах страны. Также ВГТРК принадлежат пять радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Культура», «Вести ФМ» и «Юность».

После полномасштабного вторжения России в Украину США, ЕС и Великобритания ввели санкции против ВГТРК. Вещание каналов холдинга в этих странах было заблокировано. В мае этого года хакеры взломали одну из платформ для онлайн-трансляции российских телеканалов в оккупированном Крыму. При этом эфирное вещание на полуострове осуществлялось в обычном режиме.

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