Лукашенко летит к Путину без подарка

Лукашенко летит к Путину без подарка7
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 7.10.2024, 12:49
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Предложить нечего.
Путину приходится проводить целый «саммит СНГ», чтобы его поздравили с днем рождения. То есть и без того немногочисленным гостям нужен предлог, чтобы поздравить. Это отражает степень деградации кремлевских старцев. Не уважают и даже почти не боятся.
Лукашенко очень хотел приехать на день рождения не с пустыми руками, а еще больше хочет уехать не с пустыми руками.
Только вот везти в подарок нечего. Идеальным подарком считалось бы принести очередной отказ от очередных переговоров с Западом. За большие деньги, естественно. Однако везти нечего. В Минске еще не поняли, что «важность» Лукашенко и даже решения каких-то локальных проблем с приграничными государствами упала ниже нуля. Никто не будет уговаривать. Нет так нет.
Поэтому с подарком трудно. Казахстан вон референдум про АЭС провел. Только это больше замануха, а не подарок. Так как решение будет приниматься не быстро.
А у Лукашенко остались коровы и обломки роccийского «Шахеда» из-под Калинковичей. Но это на подарок не тянет.
Telegram-канал «Ник и Майк»