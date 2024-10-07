Белорусам изменят налог на подарки
- 7.10.2024, 12:57
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С 1 января.
В Беларуси с 1 января изменится сумма доходов, полученных физическими лицами в качестве подарков, которые не облагаются подоходным налогом. В Налоговый кодекс планируют внести соответствующие поправки.
В 2024 году налогом не облагаются подарки общей суммой до 10 431 рубля. С 1 января следующего года планируется поднять этот порог до 11 516 рублей.
Речь идет о доходах физических лиц, полученных не от предпринимательской деятельности. Однако, если такие доходы-подарки за год превысят 11 516 рублей, придется заплатить налог в размере 13% с суммы превышения.
Если деньги были подарены в валюте, их пересчитают в белорусские рубли по курсу Национального банка.
Кроме того, сумма материальной помощи, подарков и призов, полученных от организаций или ИП, которые являются основным местом работы, увеличится с 3151 до 3479 рублей. Она также освобождается от уплаты подоходного налога.