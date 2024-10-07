В Беларуси скоро перестанут работать банковские карты

В Беларуси скоро перестанут работать банковские карты1
- 7.10.2024, 13:07
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Возникнут проблемы со снятием наличных и проведением платежей.
В Беларуси возможны перебои в работе банковских карт. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр. На 12 октября 2024 года запланированы технологические работы на сетевом оборудовании центра.
В промежуток времени с 00:00 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.