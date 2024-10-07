закрыть
7 октября 2024, понедельник, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси скоро перестанут работать банковские карты

1
  • 7.10.2024, 13:07
  • 3,168
В Беларуси скоро перестанут работать банковские карты

Возникнут проблемы со снятием наличных и проведением платежей.

В Беларуси возможны перебои в работе банковских карт. Об этом сообщает Банковский процессинговый центр. На 12 октября 2024 года запланированы технологические работы на сетевом оборудовании центра.

В промежуток времени с 00:00 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский