В Беларуси разыгралась детективная история, связанная с мошенниками 4 7.10.2024, 14:16

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иллюстративное фото

Белоруска помогала деньгами «Сергею из Гродно», а это была его бывшая жена.

В Барановичский РОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

В апреле прошлого года 23-летняя девушка познакомилась с молодым человеком по имени Сергей. Связь они поддерживали через мессенджер. Через некоторое время с девушкой связалась 33-летняя жительница Гродно и представилась сестрой Сергея, сообщили в милиции Гродно.

На протяжении почти полутора лет гродненка писала, что у «молодого человека» проблемы со здоровьем, он находится в больнице и просила деньги на его лечение. Кроме того, она писала, что Сергея уволили с работы и во всем виновата «любовь».

В результате злоумышленница с апреля 2023 года по август 2024 года присвоила себе 36 454 рубля.

Кстати, потерпевшая видела своего «возлюбленного» вживую лишь один раз. Как выяснилось, мнимая сестра на самом деле является бывшей женой «Сергея».

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

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