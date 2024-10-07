В РФ бывшему заму Шойгу предъявили новое обвинение 2 7.10.2024, 14:22

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Против него активно дают показания.

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, арестованному по делу о взятке, предъявили новое обвинение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ему вменяют два эпизода растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК).

По версии следствия, Иванов перевел более 3 млрд рублей, полученных в банке «Интеркоммерц», на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом купли-продажи валюты. Также ему вменяют растрату более 200 млн рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы через дочернюю структуру Минобороны.

Показания против Иванова дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который сотрудничает со следствием. Расследование этого уголовного дела уже завершено. Оно было возбуждено еще в 2016 году, но через несколько лет его прекратили, а в 2024-м открыли вновь. Сам Иванов вину не признает.

Фигурантом этого же дела является гражданин Германии Феликс Нойберг, которого в 2016 году Россия объявила в международный розыск вместе с двумя топ-менеджерами банка «Интеркоммерц», включая председателя правления Александра Бугаевского. В апреле 2018 года последнего задержали в Чехии, но в его выдаче было отказано.

По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», еще в то время другие фигуранты расследования о хищении денег «Интеркоммерца» дали прямые показания на Тимура Иванова, который занимал должность гендиректора АО «Оборонстрой». В результате следствие установило, что будущий замминистра был в сговоре со сбежавшим Бугаевским: они действовали под предлогом обхода международных санкций якобы «в интересах страны», а потом вывели почти 2 млрд рублей из банка, растворив их через подконтрольные Иванову компании. Однако высокопоставленные покровители в лице тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу и его зама Руслана Цаликова «отмазали» своего протеже, утверждают источники канала.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев назвал новые обвинения «беспочвенными и голословными». «Мы узнали о существовании этого дела 2 октября, когда Тимуру Иванову было предъявлено обвинение, а уже сегодня защите сообщили, что следственные действия по уголовному делу окончены. Итого два с половиной рабочих дня на защиту от сложносочиненного обвинения о событиях почти десятилетней давности», — сказал адвокат.

Тимур Иванов, который занимал пост заместителя министра обороны с 2016 года и считался ближайшим соратником Сергея Шойгу, был арестован в апреле по обвинению во взятке на 1,185 млрд рублей (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, Иванов, курировавший военно-строительный комплекс, помогал подрядчикам получать контракты от Минобороны в обмен на бесплатное выполнение строительных работ на своих объектах. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину в получении взятки Иванов также отрицает.

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