В Беларуси существенно вырастут акцизы на «табачку» и алкоголь 2 7.10.2024, 14:48

Опубликован проект изменений.

С 1 января 2025-го года в Беларуси планируется существенно повысить акцизы на алкогольные напитки и табачную продукцию. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, который опубликован на портале Pravo.by.

В среднем ставки акцизов на алкогольные напитки предлагается повысить на 5%. Например, за 1 литр продукции с объемной долей этилового спирта 7% и выше (за исключением вин и пива) она может составить 24,55 рубля.

Для плодовых крепленых марочных вин размер акциза планируется установить в 18,09 рубля, для натуральных вин, включая шампанское и игристые напитки — 1,42 рубля, слабоалкогольных напитков — 18,56 рубля, сидра — 0,77 рубля, пива — от 0,5 до 1,06 рубля.

Интересно, что акцизом в 0,5 рубля за литр теперь будут облагаться и энергетические напитки. А всего в 2025 году правительство рассчитывает увеличить поступления акцизов в республиканский бюджет на 19,7%.

Акцизы на сигареты 2-й группы вырастут также на 5% за 1000 штук, а для 1-й группы — сразу на 11,9%.

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