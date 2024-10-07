Бывший политзаключенный: У Степана Латыпова все тело в порезах 7.10.2024, 15:10

Степан Латыпов

На узника совести оказывается давление.

Политзаключенный Степан Латыпов в Ивацевичской колонии № 22 подвергался сильному давлению администрации и в знак протеста и борьбы с репрессиями делал порезы на теле. Об этом «Зеркалу» рассказал бывший политзаключенный Артем Медведский, который какое-то время назад часть наказания отбывал в этой же колонии и пересекался с ним.

Артем Медведский сидел в «Волчьих норах» с июня 2022-го по март 2023-го. В этот период парень познакомился со Степаном Латыповым. Политзаключенные обсуждали в том числе давление со стороны администрации колонии.

— У него, грубо говоря, все тело в порезах. Он мне рассказывал, за что его посадили, и говорил, что ему угрожали посадить соседей и родных, если он не подпишет признание вины, — рассказывает собеседник. — Поэтому он так поступил — что называется, ни себе, ни им (речь о поступке Латыпова, когда он на заседании воткнул ручку себе в горло, по словам Медведского, это была «мойка» — так называли лезвие от бритвенного станка. — Прим. ред.). И он продолжал там так делать, потому что его начали душить, сажали в ШИЗО, ПКТ.

Медведский говорит, что Латыпов долгое время находился в ПКТ, ему не доходили письма и передачи от близких. Поэтому «приходилось постоянно провоцировать администрацию, чтобы где-то договариваться», говорит экс-политзаключенный.

— Он тогда сказал, что и дальше будет, например, вены резать, чтобы на него внимание обратили. Потому что, если кто-то порежется, в любом случае должна приехать проверка, узнать, почему, как человек это сделал. Начальнику будет минусик. А начальник на пенсию пораньше хочет и с хорошей суммой. Зачем ему это? — объясняет бывший политзаключенный. — Поэтому придется договариваться, какие-то письма пропускать, встречи разрешать. Тут адвокат ничего не сделает, а если родные напишут заявление, тебе обратка прилетит. Хорошо, к тебе приедут, поговорят и уедут. А ты останешься там. Тебе вернется это [жалоба на действия администрации], то есть далеко на этом не уедешь. Поэтому морально там очень тяжело.

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