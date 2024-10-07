Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? 2 7.10.2024, 15:26

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Проверяем версию росСМИ.

Российский диктатор Путин перестал летать в Сочи из-за страха за собственную жизнь после атак беспилотников по объектам в городе, сообщило российское издание «Агентство» со ссылкой на источники.

Действительно ли украинские БПЛА могут представлять угрозу для борта российского диктатора? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:

— Начну с того, какое расстояние от ближайшей зоны вероятного пуска украинских беспилотников до Сочи. Если мы говорим про Херсонскую область, то это примерно 700 километров, если мы говорим про Запорожскую— 500.

Когда происходит пуск беспилотников с территории Украины по РФ, в определенный момент, даже над временно оккупированными территориями, они начинают фиксироваться средствами ПВО. Это не является фактором неожиданности — они фиксируются.

Средняя скорость БПЛА — 180 км/ч. Чтобы пролететь 500 километров до Сочи — ему нужно около трех часов. И здесь возникает вопрос: фиксируя украинский беспилотник, который по траектории полета направляется в Сочи, за три часа могут предупредить борт №1? Конечно же могут.

Не думаю, что причина того, Путин перестал летать в Сочи — украинские беспилотники. У меня существенные сомнения касательно этого.

Если бы у Украины были, например, баллистические ракеты с радиусом действия 1000 км или даже крылатые ракеты с радиусом действия до 700 км, то в таком случае, да, можно было бы говорить, что определенный риск есть. Но если мы говорим про беспилотники, довольно-таки медленную цель, то вопрос в другом: сбить или не сбить.

Российская ПВО в вопросах уничтожения украинских беспилотников, как мы видим в последнее время, мягко говоря, не особо высокий уровень эффективности демонстрирует, но самолет на скорость 700-800 км/ч от беспилотника уйдет без проблем, получив предупреждение на 1-2 часа.

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