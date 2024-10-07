Литва планирует пресекать контрабанду из Беларуси с помощью беспилотников 4 7.10.2024, 17:48

На выходных прошли учения.

Литва планирует использовать дроны для борьбы с контрабандой со стороны Беларуси, передает DW. В частности, речь идет о воздушных шарах, с помощью которых через границу переправляют сигареты.

При помощи беспилотников, как говорит министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, военные смогут обнаруживать воздушные шары и останавливать их полет. На выходных прошли учения с использованием дронов, которые показали их эффективность.

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