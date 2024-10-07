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Президент Эстонии призвал сломать «стену ограничений» для Украины

  • 7.10.2024, 18:11
Президент Эстонии призвал сломать «стену ограничений» для Украины
Алар Карис

Алар Карис сравнил ограничения на применение Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ с Берлинской стеной.

Эстонский президент Алар Карис в статье для Politico провел аналогию между Берлинской стеной и ограничениями Запада на применение Украиной дальнобойного оружия для ударов по России.

«Мы запретили стране обстреливать военные базы и объекты на территории России, которые являются источником ракетных ударов. <...> Эти ограничения несправедливы, аморальны и вредны. Применяя их, мы воздвигаем стену, за которой, с одной стороны, мы доблестно помогаем Украине, а с другой — препятствуем полному использованию нашей собственной помощи», — заявил президент Эстонии.

Он вспомнил призыв президента США Рональда Рейгана в 1987 году к сносу Берлинской стены и, перефразируя его слова, призвал разрушить «стену ограничений».

По словам Кариса, опасения по поводу того, что снятие ограничений на использование дальнобойного оружия Украиной приведет к эскалации, «неоправданны».

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